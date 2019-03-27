TBMM'de 'hayvanat bahçesi' projesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde, hayvan haklarına dikkat çekmek için mini hayvanat bahçesi kurulması planlanıyor.

TBMM Bahçesi'nde Dikmen ve Güvenlik kapıları arasında yer alan 10 bin metrekarelik alanda planlanan proje ile 'yaban hayat' ortamının oluşturulması amaçlanıyor. Söz konusu proje, 31 Mart yerel seçimleri ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a sunulacak. Şentop'un onaylaması halinde seçimin ardından çalışmalara başlanacak. TBMM Hayvanat Bahçesi'nde ilk aşamada; sülün, keklik, bıldırcın, sincap, karaca ile tavus kuşları yer alacak. Hayvanat bahçesinin çevresine de farklı türlerde fidanlar dikilecek. Yoldan geçenlerin de görebileceği şekilde planlanan hayvanat bahçesi, yeşil ve doğayla uyumlu olacak. Doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde planlanan projenin, onaylanması ardından kısa sürede yapılarak tamamlanması planlanıyor.

ANKARA, ()