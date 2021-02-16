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TBMM'de gündem Gara; Akar ve Soylu operasyonla ilgili bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 16.02.2021, 15:33 16.02.2021, 23:35 Murat Aydın
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TBMM'de gündem Gara; Akar ve Soylu operasyonla ilgili bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Gara Operasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. İşte Akar'ın açıklamaları:

Irak'ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir

Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi.Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor.

(Operasyon) Karadan destek ve irtibat olmadan icra edildi. Operasyon için yoğun gizlilik tedbirleri altında geniş hazırlık süreci yaşandı.

Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

Planlanan 50'den fazla hedeften 48 vuruldu. Diğer hedefler güvenlik gerekçesiyle gözetilmiştir. 

Teröristlere sürekli çağrıda bulunuldu. Bu sırada sadece göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Cuma akşam saatlerinde birinci terörist "ateş etmeyin dışarı çıkıyorum" diyerek dışarı çıktı. 

Alıkonulan 13 kişi hava hücüm harekatı başlatıldığında şehit edildi. 

Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerin ateşine karşılık verdi. Bir müddet sonra teröristlerin atışı kesildi. 

Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi.

Harekat boyunca 4'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir.

BAKAN SOYLU: BU ÇOCUKLARIMIZIN HİÇBİRİ PİKNİĞE GİDERKEN KAÇIRILMADI

Akar'dan sonra kürsüye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldi. Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

Dün gece 12 aileyi aradım arkadaşlarımla birlikte. Müslüm Altuntaş'ın babasının söylediği cümle, 'gam yok keder yok bakan bey' dedi. Bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali bize dün akşam bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı.

Bir operasyondayken de kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren AB ve ABD, PKK inşası ile gerçekleşen sosyal medya ile söylenenler bir amaç için söylendi. Hem acımız var hem de acımızı kanırtmak için söylediler. Malatya'ya ailesine giderken kaçırıldı. Kimisi de 2016 yılında açıköğretim imtihanına giderken kaçırıldılar. Olayı olduğu gibi anlatacağım size.

Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Her üç ayda bir görüştük. Fakat birilerinin bu aileleri nasıl istismar ettiklerini bu kürsüden söyleyeceğim. Bu hepimizin derdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz.  

"TERÖR ÖRGÜTÜNDEN AHLAK BEKLEYEN AHLAKSIZDIR"

Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye niye böbürleniyoruz niye bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Oralarda bir milletvekilinin de nasıl boy gösterdiğini biliyoruz. Bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra ölümlerini de istismar etmeye çalıştılar.

Dedikleri şu, FETÖ ve PKK inşası, Emre Uslu denen müptezelden Avrupa'daki diğer tüm müptezellere kadar terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahlaksızdır. 

Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye niye böbürleniyoruz niye bu mücadeleyi bırakmıyoruz. Oralarda bir milletvekilinin de nasıl boy gösterdiğini biliyoruz. Bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra ölümlerini de istismar etmeye çalıştılar.

Dedikleri şu, FETÖ ve PKK inşası, Emre Uslu denen müptezelden Avrupa'daki diğer tüm müptezellere kadar terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden ahlak bekleyen ahlaksızdır. 

Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü, ben de oradaydım. Cumhurbaşkanım talimat verdi, 'getirsinler sınırdan alalım, bir şey olmayacak. ' Yalanın boyu bu kadar olur mu? Adalet Ağaoğlu senden ayrılırken dedi ki kurucusu olduğu dernekten ayrılırken 'bu derneği PKK'lılar ele geçirdi' dedi.

Biz terör örgütüyle terazinin aynı kefesiyiz öyle mi? Tam 5 kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü. Biz devletiz. Aileleri alıp Irak'a götürdüler, elleri boş döndü. Terör örgütünün ilk katliamı mı?

Şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde  ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları denilen canı çıkacısa dernek bir tanesi için bunları söyledi mi?

İnsan Hakları denen dernek bir tanesini söyledi mi? 

Tam beş kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü ailelerle. Aileleri alıp Irak'a Erbil'e götürdüler ne oldu elleri boş döndüler. Terör örgütünün ilk katliamı mı bu hayır. Orada Diyarbakır annelerinden 7 tane bunlardan vardı. Devlet burada üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. 

Pervin Buldan, 'Biraz misafer edip bırakcaklar' dedi.

10 tane çocuğa acımayan, askerime, polisime ve oradaki kahraman jandarmama acımayan sivil vatandaşıma acır mı? Vücut bütünlüklerinin fotoğrafların hepsi burada. İçimiz kan ağlıyor; ama bu fotoğraflara baktığınız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek rahat etmeyiz.

Terörle mücadele bugün başlamamıştır fakat en yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türkiye'de 300'ün altına düştü fakat İran ve Irak 5 bin terörist var. Aynı meseleyi Suriye'ye yaptıkları için çocukları orada ailelerinden kopararak sözde askere aldıkları için orada 5 bin kişi var. İşimizin bitmediğini söylemek için söylüyorum. Allah şahittir bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak ailelerimiz onları yenecek. Terör örgütü şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak şehitlerimiz onları yenecek.

6 bin 21 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse o evlatlarımızı da mağarada katlettiler.  

#hulisiakar #SüleymanSoylu #TBMM #gara
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