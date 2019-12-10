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TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı (2)

İYİ PARTİ'DEN EKONOMİ ELEŞTİRİSİ İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yürütmenin 2020 bütçesini rakamlar üzerinden eleştirdi. Milletin bunu hak etmediğini kaydeden Türkkan, "Yıllardır dindar ve muhafazakâr...

GÜNDEM 09.12.2019, 19:18
TBMM'de bütçe görüşmeleri başladı (2)

İYİ PARTİ'DEN EKONOMİ ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yürütmenin 2020 bütçesini rakamlar üzerinden eleştirdi. Milletin bunu hak etmediğini kaydeden Türkkan, "Yıllardır dindar ve muhafazakâr toplumdan bahsedip durdunuz. Peki, asgari ücreti belirlerken neden Diyanet'in açıkladığı fitre rakamına göre hesap yapmıyorsunuz? Ya işinize gelmiyor, ya da matematiğiniz zayıf. EYT'liye yok, 3600 ek gösterge bekleyen memura yok, atama bekleyen öğretmenlere yok; ama tabelasında 'Sağlık Bakanlığı' yazan aslında birer özel hastane olan şehir hastanelerine kaynak var. Tüm bu rakamlar bir şeyi gösteriyor, ne Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ne de ekonomi yönetiminin bir karşılığı kalmıştır. İYİ Parti, Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ilkelerine bağlı kalarak devlet yönetmeye namzet bir siyasi partidir. Biz iyileştirilmiş parlamenter sistemi, hukukun üstünlüğünü, erkler arası denge ve denetim mekanizmasını hâkim kılacağız" dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: MECLİS DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise bütçeyi yürütme organı olan Cumhurbaşkanlığının hazırladığını belirterek, "Parlamenter sistemde, yasama ve yürütme organlarının aynı siyasi partiden veya koalisyonlardan oluşması, yürütmenin yasamaya tahakkümü âdeta bir mecburiyetti. Bunun sonucu olarak, sistemin işleyebilmesi için her iki organ aynı mali politikaları savunmak durumundaydı. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi bu mecburiyeti ortadan kaldırmıştır. Yasama organı, bütçede kendi beklentilerini, kendi düşüncelerini öne çıkarabilecektir, dolayısıyla yürütme, çok daha dikkatli, ayrıntılı ve uygulanabilir bir bütçe hazırlamak mecburiyetinde hissedecektir. Meclis, bütçeyi tahlil etmek ve gerek görmesi durumunda değişiklik yapmak hakkına da sahiptir. Meclisin bütçeyi inceleyebilmesi, bütçeye dair bilgi ve belgelere zamanında ve yeterince erişmesiyle mümkündür" dedi.

'SİSTEM 3 SACAYAĞI ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR'

Akçay, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemini karalamak ve itibarsızlaştırmak için, 'ucube sistem', 'tek adam rejimi', 'rejime kasteden anayasa değişikliği' gibi ifadelerin gerçek dışı ve absürt söylemler olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin demokrasi birikiminin çağın gerekleri, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçlarıyla birleştiği aşamada Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi gündeme gelmiştir. Bu model, devlet erklerinin hem kendi içinde hem de birbirlerine karşı güçlendirilmesini ve sınırlandırılmasını ifade eder. Sistem 3 sacayağı üzerine inşa edilmiştir; millî devlet, güçlü iktidar, demokratik istikrar. Bu itibarla Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi yönetimde istikrarı, temsilde adaleti hedeflemiştir, bu hedef gerçekleşmiştir. Devletimizin dirliği, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü istikbal ve istiklalimizin güvencesidir. Cumhuriyetin başarısı Cumhurun irade ve istikbalidir, Türk milletinin tarihin süzgecinden 21'inci yüzyıla taşıdığı devlet idealidir. Hedefi güçlü devlet, güçlü millet, güçlü Meclis, güçlü yargı ve güçlü Türkiye'dir. Sistemin sağladığı hızlı ve etkin karar alma mekanizmasıyla ekonomik politikalar, dönüşüm ve değişim süreci daha koordineli bir şekilde yönetilmektedir. Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kalmasına rağmen, faiz-kur-enflasyon sarmalından çıkarılması konusunda önemli bir mesafe almıştır. Yeni sistemle büyük bir atılımın gerçekleştirilmesi ve öngörülen hedeflere ulaşılması için yapısal sorunlara yönelik tedbirlerin hızla alınması gerekmektedir."

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