TBMM'de 4 parti grubu, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı. Bildiride, "Barış Pınarı Harekatı hakkında bugün Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararı, yüce milletimiz adına TBMM olarak bütünüyle reddediyor, kınıyoruz" denildi.TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, Avrupa Parlamentosu'nun kararını ortak bildiriyle kınadı. Bildiri, TBMM Genel Kurulu Twitter adresinden paylaşıldı. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hazır bulunan siyasi parti gruplarının ortak açıklaması' başlığıyla paylaşılan bildiride, "Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda hazır bulunan siyasi parti grupları olarak ülkemizce Suriye'nin kuzeyindeki terör odaklarına karşı icra edilen Barış Pınarı Harekatı hakkında bugün Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen kararı, yüce milletimiz adına TBMM olarak bütünüyle reddediyor, kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca uluslararası hukuk temelinde yürütülen harekat, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef almıştır. Sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmiş, gereken her önlem uygulanmıştır. Esasen bu hususlar ilgili kurumlarımız tarafından yapılan açıklamalarla da her vesileyle kamuoyuna duyurulmuştur. Avrupa Parlamentosu'nun kararındaki iddiaların tamamı, bugüne kadar defalarca uluslararası kamuoyu nezdinde ve yabancı muhataplarımızla en üst düzeydeki temaslarımızda ilgili makamlarımızca yalanlanmış veyahut gereken izahat getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.Bildiride, şunlar kaydedildi:"Terörle mücadelesinde Türkiye'yle dayanışma göstermek yerine, bir terör örgütünün safını tutmayı ve gündemine hizmet etmeyi tercih eden Avrupa Parlamentosu'na, PKK'nın AB ve NATO tarafından da terör örgütü olarak kabul edildiğini bir kez daha hatırlatma gereği duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını hedef alan bu tür kararları hiçbir şekilde kabul etmediğimizi, bu kararı Avrupa'nın ortak çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma kapasitesinde gördüğümüzü, bu kararın bağlayıcı olması için atılmış ve atılacak her tür adıma karşı milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak olduğunu kamuoyuna duyururuz."Bildiride, Çankırı Milletvekili ve AKP Grubu Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, Manisa Milletvekili ve CHP Grubu Başkanvekili Özgür Özel, Sakarya Milletvekili ve MHP Grubu Başkanvekili Levent Bülbül ile İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Grubu Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzaları yer aldı.