 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'de imzalar, perşembe günü genel merkeze teslim edilecek
CHP'de kurultay için imzalar hazır
Trump: İran ile ne zaman isterlerse görüşebilirim
Trump: İran ile ne zaman...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB'ın denetim yetkisini artırdı
TÜRSAB'ın denetim yetkisi artırıldı
Giresun'da Polisten şiddet gören yaşlı adam öldü; 2 polis açığa alındı
Giresunlu'lardan yaşlı adama şiddete sert...

TBMM Başkanı Yıldırım'a, TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyetinden ziyaret 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti  Ankara temaslarının devamı kapsamında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile biraraya geldi. Temaslar ile ilgili...

TBMM Başkanı Yıldırım'a, TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyetinden ziyaret 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu Heyeti  Ankara temaslarının devamı kapsamında, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile biraraya geldi.

Temaslar ile ilgili bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz temaslarımızın devamı olarak bugün Ankara'da TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile biraraya geldik. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşmemizde TBMM'nin yetkileri ve görevleri ve devletimizin yeni sistemi konusunda bilgi aldık. Ülkemizin acil ihtiyacı olan yapısal reformlar konusunda yasama erkinin çalışmalarına destek olmaktan memnuniyet duyacağız. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşmemizde ise üyesi olduğumuz BusinessEurope ve Global Business Coalition görüşlerini de aktararak, küresel iş dünyasının gündemi hakkında bilgi verdik. Görüşmemizde Avrupa Birliği'nin uluslararası ticaret ve ikili ilişkiler konusundaki son açılımlarının önemine işaret ettik. AB'nin Çin ve Japonya ile geliştirdiği yeni ekonomik işbirliği ekseni ve ABD ile yeniden açacağı Transatlantik ekonomik ortaklık yolu küresel dengeleri etkileyecek. Sayın Bakan ile temasımız kapsamında, bu yeni dönemde küresel rekabet gücümüz için daha güçlü bir demokrasi, ekonomik istikrar ve iş ortamı için çalışmaya devam edeceğimizi vurguladık. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu verimli istişare toplantıları için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyoruz." 


ANKARA () 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar