TBMM BAŞKANI ŞENTOP: (TEKNOFEST) BİZE ZİHİN OLARAK TÜRKİYE'NİN BİR LEVEL ATLADIĞINI GÖSTERİYOR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,()

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Teknofest'i ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Ama burası çok daha özel bir alan. Bize zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında yarışabileceğimizi gösterdik" dedi.

Teknofest'in son gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanını ziyaret etti. Çocukları ile birlikte Akıncı uçağını da inceleyen Şentop, alandaki ziyaretlerini bitirdikten sonra açıklama yaptı.

"GÖĞÜS KABARTICI BİR TABLO"

Kazakistan'da katılacağı Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla festival alanında kısa bir ziyaret gerçekleştirebildiğini dile getiren Şentop, "Çok özet bir ziyaret yapmış olduk biz. Burası çok daha uzun vakit ayırmayı hak ediyor mutlaka. Görmek istediğim şeyler vardı ama hızlıca geçmek zorunda kaldım. Kazakistan seyahatimiz var. Yola çıkacağız. Burası hakikaten göğüs kabartıcı bir tablo Türkiye açısından. Ziyaretçilerin akın edişi de önemli. Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında belli bir yaşın üzerindekiler. Küçüklerin de merakı var. Olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde bir özgüven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda ufak tefek bazı araçları bile alırken “Ecnebi malı mıdır?" falan diye büyükler sorarlardı. Onu arardık. Ama şimdi artık değişti. Artık Türk malı arıyoruz. Türk malı dünyada birçok rakipleriyle yarışabilecek kalitede, vasıfta üretim yapan mallar ortaya çıkarıyoruz. Ama burası çok daha özel bir alan. Bize zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık. Dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında yarışabileceğimizi gösterdik. Maddi bakımdan Türkiye'den daha iyi olan ülkeler var. Ama bizim çalışkanlığımız, gayretimiz, idealistliğimiz, gençlerimizin idealistliği burada en ileri teknolojik ürünleri üretebilecek bir neticeyi ortaya koyabiliyor" şeklinde konuştu.

"BU FUARI YILDA BİRKAÇ KEZE ÇIKARTABİLİRİZ"

Festivale yoğun ilgi olduğunu ifade eden Şentop, "Ben özellikle buraya ziyaret için davet ediyorum. Gerçi bugün son gün ama bunu öbür konuşmamda da söyledim. Sayın bakan yardımcımıza da diyorum ki, böyle bir fuarı yılda bir yapmayalım. Belki yılda birkaç kereye çıkartabiliriz. Bu ilgi alaka onu bence hak ediyor. Tebrik ediyorum ben özellikle Bayraktar en son Akıncı uçağını gördük. İnşallah bu Türkiye için çok önemli bir güç ortaya koyacak. Daha iyilerinin de daha gelişmişlerinin de yakın zamanda üretileceğine olan inancımız bu anlamda tam" dedi.

"KAZAKİSTAN'DAKİ TOPLANTININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Teknofest ziyaretinin ardından Kazakistan'ın başkentinde katılacağı Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı ile ilgili olarak ise Şentop, şu sözleri söyledi: “Avrasya Parlamento Başkanlarının Toplantısı var. Kazakistan'ın başkentinde. Bunun birincisi Rusya'da yapılmıştı, ikincisi Seul'de yapıldı, üçüncüsü Antalya'da biz yapmıştık geçen yıl. Dördüncüsü Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da yapılacak. 50'nin üzerinde ülkeden katılım var. Önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Dünyada tabii 20. Yüzyıl'daki sistem başarısız oldu. Yeni arayışlar var dünyada. O arayışları da en fazla bu tür toplantıların sayasının artışından görüyoruz. Bu çok kapsamlı, Avrasya dediğimizde Avrupa ve Asya ülkelerinin tamamının katılabileceği bir zemin. Önemli olduğunu düşünüyorum. Hem o toplantı hem de orada ikili görüşmelerimiz de olacak. Hayırlı olmasını diliyorum ziyaretimizin" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Şentop'un ziyareti

-Şentop'un açıklaması

-Şentop'un vatandaşlar ile fotoğraf çektirmesi

-Festival alanından

-Genel ve detay

