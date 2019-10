TBMM Başkanı Şentop: İsraf etmeden tüketmek zorundayız

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında, "Biz tüketirken yeterli duyarlılığı göstermiyoruz. Toplam gayri safi milli hasılamız 4 trilyon lira. Biz her yıl gayri safi milli hasılamızın yüzde 15’ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. Hepimiz daha verimli üretmek, israf etmeden tüketmek zorundayız" dedi.



Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından Ankara'da bu yıl ikincisi düzenlenen 'Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışını, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptı. 'Gelecek için teknolojiler' temasıyla düzenlenen ve 155 teknoloji firmasının yer aldığı fuarda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, verimliliğin bir boyutunun da tüketim olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji ihtiyacını ithalatla karşılayan bir ülke olduğunu, hidroelektrik kaynaklarının yetersiz olduğunu, petrol ve doğalgazı yurtdışından aldığını söyleyen Şentop, "Aynı şekilde su fakiri bir ülkeyiz. Mevcut su kaynaklarının tamamı Tuna Nehri’nin 1 yıllık hacminin yarısı kadar. Bunun yanında gıda ihtiyacımızı karşılamak için ithalat yapmak zorundayız. Doğal olarak sahip olduğumuz her şeyi en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. Fakat biz tüketirken yeterli duyarlılığı göstermiyoruz" dedi.



'YILLIK 550 MİLYAR LİRALIK DEĞERİ ÇÖPE ATIYORUZ'



Şentop, toplam gayri safi milli hasılanın 4 trilyon lira oldğuna işaret ederek, "Biz her yıl gayri safi milli hasılamızın yüzde 15'ini israf ediyoruz. Yani yıllık 550 milyar liralık değerimizi çöpe atıyoruz. 550 milyar lira, 100 milyar dolar demek. Enerjiyi, suyu, gıdayı, meyve-sebzeyi israf ediyoruz. Aynı zamanda zamanı ve emeği de israf ediyoruz. Oysa israf ettiğimiz değerlerle her yıl en az 6 tane İstanbul Havalimanı yaparız. Hepimiz daha verimli üretmek, israf etmeden tüketmek zorundayız. Tükettiklerimiz içinde sadece havanın hiçbir maliyeti yok. Onu da hızlı bir şekilde kirletiyoruz. Havayı ve çevreyi hor kullanmanın bize maliyeti küresel ısınma ve iklim felaketleri oluyor. Bu sebeple gelecekte nasıl yaşamak istiyorsak, bugün öyle davranmalıyız. Sınırsız ihtiyaçları karşılamak için yapılan vahşi tüketim yarışının sonu yok. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin üretimde verimliliğe daha çok odaklanması gerekiyor. Biz az zamanda, az maliyetle daha çok iş yapmak zorundayız" diye konuştu.



BAKAN VARANK: MAKİNEYİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE ALDIK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak verimliliğin arttırılmasını son derece önemsediklerini bildirerek özgün fikirler, yeni teknolojiler ve yenilikçi bakış açılarının üretime hakim olmasını istediklerini vurguladı. Daha istikrarlı ve daha güçlü ekonomi hedeflerine sanayide, tarımda, turizmde, enerjide ve sağlıkta verimliliği artıracak politikalarla varılacağını bildiren Bakan Varank "Makine sektörü üretimi sırtlayan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen ve oldukça geniş yan sanayi bağlantısına sahip bir alan. Taşıdığı öneme binaen, makineyi öncelikli sektörler içine aldık. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek katma değerli ürünleri yerli imkân ve kabiliyetlerle üretmeyi hedefliyoruz. Program kapsamında sunduğumuz tüm teşvikleri, bütüncül bir anlayışla yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı anda destekleyeceğiz. Makine sektörüyle başladığımız bu programı, çok kısa bir sürede diğer sektörler için de uygulayacağız. Ülkemizde ilk defa uygulanan bu programa başvuruları gerçekten çok önemsiyoruz" dedi.



Savunma sanayiinde gelinen noktayı önemsediklerini vurgulayan Bakan Varank, "Bu alanda yakaladığımız başarı, Barış Pınarı Harekâtında olduğu gibi, bizi hem sahada hem masada güçlü hale getiriyor. Şimdi sırada, sanayinin diğer alanlarında bu başarıyı dolayısıyla tam bağımsızlığı yakalamak var. Bunu gerçekleştirecek gerekli altyapıya ve insan kaynağına sahibiz. İhtiyacımız olan tek şey, reel sektörümüzün, girişimcilerimizin bizimle yan yana yürümesi. Açtığımız programlara talep göstermesi, elini taşın altına koyması" ifadelerini kullandı.



'SANAYİDEKİ ELEKTİRİK MOTORLARININ YÜZDE 90'I VERİMSİZ'



Bakan Varank, sanayide daha verimli elektrik motorlarının kullanılmasının teşvik edilmesi üzerine bir projelerinin olduğunu anımsatarak "Ülkemizde net elektrik tüketiminin yüzde 47’si sanayi sektörüne ait. Buna karşın sanayide kullanılan elektrik motorlarının yüzde 90’ı maalesef verimsiz. Dolayısıyla bu motorların, daha yüksek teknolojili ve daha verimli olan yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Eğer bu dönüşümü gerçekleştirebilirsek, imalat sanayi elektrik tüketiminde kayda değer bir düşüş yakalayacağız. Bakanlık olarak; Organize Sanayi Bölgeleri, OSBÜK ve KOSGEB’in katkılarıyla pilot bir projeye başlayacak ve ilk kıvılcımı oluşturacağız. Hedefimiz, sanayide elektrik motorlarının değişimiyle ilgili farkındalık oluşturmak, firmalarımızı harekete geçirmek. Eğer proje planladığımız gibi ilerlerse işletmelerimiz hem enerji tasarrufu vasıtasıyla rekabetçiliklerini arttıracak hem de yerli elektrik motorları sektöründe oldukça ciddi bir ekonomi oluşturabileceğiz" diye konuştu.



4 gün sürecek fuarda Türkiye’de ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünler sergileniyor. Yerli ve yabancı şirketlerin bir araya geldiği fuar, sergilenen çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılması ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyor. Fuarda dünyadaki en üst seviye üç taarruz helikopterlerinden biri olacak ATAK 2 helikopterinin mock-up'ı da sergilendi.



Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA