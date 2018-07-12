TBMM Başkanı seçimi (2)

TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. İlk turda Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı.
Görüntü dökümü
-Oy kullanılmasından genel ve detaylar
ANKARA ()
TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. İlk turda Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı. Görüntü dökümü -Oy kullanılmasından genel ve detaylar ANKARA ()
12 Temmuz 2018 Perşembe 15:37
TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. İlk turda Ak Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı. CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oy aldı.
Görüntü dökümü
-Oy kullanılmasından genel ve detaylar
ANKARA ()
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