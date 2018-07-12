TBMM Başkanı seçimi (1)

TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. Şu anda oylar sayılıyor.
Görüntü dökümü
-Oy kullanılmasından genel ve detaylar
ANKARA ()
TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. Şu anda oylar sayılıyor. Görüntü dökümü -Oy kullanılmasından genel ve detaylar ANKARA ()
12 Temmuz 2018 Perşembe 15:33
TBMM Başkanı seçiminde ilk tur sona erdi. Şu anda oylar sayılıyor.
Görüntü dökümü
-Oy kullanılmasından genel ve detaylar
ANKARA ()
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