TBMM, AK PARTİ İL BİNASI VE CAMİDE KEŞİF YAPTI

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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 tutuklu 35 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklu bir şüphelinin TBMM ve AK Parti İl Başkanlığı'nda keşif yaptığı belirlendi. Aynı şüphelinin İstanbul Halkalı'daki Zeynebiye Camii'nde de keşif yaptığının tespit edildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik hazırlanan iddianamede Selim S., isimli şüphelinin DEAŞ'ın talimatı doğrultusunda 12 Ekim 2016 tarihinde, Ankara'da TBMM eylem amaçlı keşif yaptığı tespitine yer verildi. Alınan istihbarat sonucu teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin dikkat çekmeyecek şekilde giyindiği, sakallarını kısalttığı, belirtilen şüphelinin Kocatepe Camii ve avlusu ile AK Parti İl Başkanlığı civarında da keşif amaçlı dolaştığı belirtildi.

Şüphelinin aynı günün akşamında İstanbul'a uçakla döndüğü belirtilen iddianamede, yine şüphelinin Caferi mezhebine mensup vatandaşların yoğun olarak kullandığı Zeynebiye Camii çevresinde ve Zeynebiye Kültürevi'nde de keşif yaptığı belirtildi. Selim S.'nin keşif yaparken çekilen fotoğrafları da dosyaya konuldu. Keşfin talimatının Suriye'de DEAŞ adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Türkiye'ye yönelik eylem talimatlarını verdiği değerlendirilen Abu Darda Al Turki kod adlı Metin Ç. ve Ebu Hamza kod adlı Mustafa G. tarafından veriliyor olabileceği değerlendirilen iddianamede, şüpheli Selim S.'nin eylem yapacak kişi arayışı içerisinde olduğu, bu amaçla İbrahim D., Şuayip A. ve Abdulsamet Ç. isimli kişilerle irtibata geçtiği kaydedildi. Talimatları da terör örgütü üyelerinden "Trucrypt", "Teamviewer" adlı programlar vasıtasıyla aldığı belirtildi.

İddianamede, aralarında Selim S.'nin de bulunduğu 6 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken tüm şüpheliler hakkında ayrıca "Terör örgütü üyeliği" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.