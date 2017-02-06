TATİL BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Hasan YILDIRIM / İstanbul
2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili sona erdi, okul taşıtları trafiğe çıktı.
Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle bugün öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-D-100 Cevizlibağ'dan trafik görüntüsü
-Okul taşıtlarından görüntü
-Öğrencilerin okula girişinden görüntü
-Okuldan detay görüntüler
-Genel görüntüler
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