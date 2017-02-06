Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1 (Ziraat Türkiye Kupası)
 Sarı-lacivertliler çeyrek finale yükseldi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu
Nefesler tutuldu, Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Tartışılacak açıklama.... Başbakan Binali Yıldırım 'evet' demeyenleri terörist ilan etti
Fikirtepe Tepe kentsel dönüşüm temeli...
Ahmet Türk: Herkesin yeniden düşünmeye ihtiyacı var
HDP'li Türk'ten Bahçeli'ye teşekkür

TATİL BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Hasan YILDIRIM / İstanbul 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili sona erdi, okul taşıtları trafiğe çıktı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle bugün öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının...

TATİL BİTTİ, TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Hasan YILDIRIM / İstanbul

2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili sona erdi, okul taşıtları trafiğe çıktı.

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle bugün öğrenciler öğrenim gördükleri okullarının yolunu tuttu. Okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-D-100 Cevizlibağ'dan trafik görüntüsü

-Okul taşıtlarından görüntü

-Öğrencilerin okula girişinden görüntü

-Okuldan detay görüntüler

-Genel görüntüler

dhafeed

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.