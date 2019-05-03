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Taşan dere suyuna kapılan Ceylan'ın cansız bedeni bulundu (2)

CEYLAN, HAYVANLARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLMÜŞ  Bingöl'ün Genç ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Ceylan Yakti'nin(15), suya girmeye çalışan hayvanlara engel olmak isterken, taşan dereye düştüğü...

Taşan dere suyuna kapılan Ceylan'ın cansız bedeni bulundu (2)


CEYLAN, HAYVANLARI KURTARMAK İSTERKEN ÖLMÜŞ 

Bingöl'ün Genç ilçesinde sel sularına kapılıp kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Ceylan Yakti'nin(15), suya girmeye çalışan hayvanlara engel olmak isterken, taşan dereye düştüğü ortaya çıktı.
Yakınlarının verdiği bilgilere göre Ceylan, kardeşi Ramazan (13) ile birlikte hayvan otlatan ablası Aysel Yakti'nin yanına gitti. Ancak aniden bastıran sağanakla birlikte dere taştı. Kardeşler de hayvanlarla birlikte eve dönmek için yola çıktı. Bu sırada hayvanlar taşan dere suyuna yöneldi. Ceylan önlerine geçerek engel olmaya çalıştı. Dengesini kaybedip, taşan dereye düştü. Sel sularına kapılan Ceylan, kayboldu. Kardeşi ile ablası ise çalılara tutunarak, kurtuldu. Ceylan Yakti, Büyükçağ Köyü'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü
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- Dere yataklarının görüntüsü
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 381 MB

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,()

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