Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN KAFASINDA CAM ŞİŞEYİ KIRDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL() Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı kişinin kafasında cam şişeyi kırdı. Kafasında şişe kırılan kişi kanlar içerisinde ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, Fatih...

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN KAFASINDA CAM ŞİŞEYİ KIRDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL()
Fatih'te alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tartıştığı kişinin kafasında cam şişeyi kırdı. Kafasında şişe kırılan kişi kanlar içerisinde ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, Fatih Aksaray Mahallesi Vatan Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir kişi cadde üzerinde yürüyen bir kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Alkollü kişi elinde bulunan cam şişeyi tartıştığını kişinin kafasında kırdı, elleri kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Elleri kesilen kişiye olay yerinde müdahale edilirken,kafasından yaralanan kişi kanlar içerisinde ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.  Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Yaralıya olay yerinde yapılan müdahale
-Yaralıdan görüntü 
-Genel ve Detaylar
 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328