Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti

Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında otomobil içinde tartıştığı kadını öldüren kişi intihar etti



Olay, saat 09.00 sıralarında Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde bir sitede meydana geldi. İddiaya A.A. ve sevgilisi olduğu öğrenilen Ö.S gece geç saatlere dışarıda eğlendikten sonra araçla siteye geldi. Aracı sitenin açık otoparkına park eden A.A. ile Ö.S. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında A.A. silahla Ö.S.'nin başına ateş etti. A.A. daha sonra silahla kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Sitenin güvenlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde kanlar içinde yatan A.A.'nın ve Ö.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI



Polis ekipleri olayın meydana geldiği yere şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde boş kovanların ve bir adet silah olduğunu tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından A.A.'nın ve Ö.S.'nin cenazeleri ambulanslarla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



