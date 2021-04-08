Tartışmalara konu olan Ayasofya İmamı Boynukalın görevden 'ayrıldı'

Yaptığı açıklamalarla tartışmaların odak noktası halina gelen Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın imamlık görevini bırakarak Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndü.

Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndü. Boynukalın yaptığı açıklamada, "Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla AKP içerisinden de tepki gören Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki akademik görevine geri döndü.

AKP’Lİ İSİMLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mehmet Boynukalın’ın kadın cinayetlerine ilişkin açıklamalarının ardından başlayan tartışmaya AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de dahil olmuştu.

Boynukalın, “Kadının erkeğe düşman edilmeye çalışıldığını” savunmuştu.

Zengin ise “Bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da Boynukalın'a tepki göstermişti. Turan, ''Sn. Mehmet Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim'' demişti.

GÖREVDEN ALMANIN ARDINDAN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Boynukalın, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Asıl mesleğim üniversite öğretim üyeliği olmasına rağmen, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın talebi ve Marmara Üniversitesi'nin uygun görmesiyle Ayasofya-i Kebir'deki şerefli makama görevlendirme ile geldim. İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Aldığım kararın bir diğer sebebi ise milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' gibi hezeyanlara meydan vermemektir.

86 yıl sonra yeniden cami olarak fethedilen bu mübarek mekanda ilk baş imam hatip olarak görev yapmamı takdir eden Yüce Mevla'ya sonsuz hamdü senalarımı arzediyor, bu göreve beni layık bulan idarecilerimize ve hassaten Kıymetli Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bendeniz bu görevdeyken bildiğim kadarıyla, dilim döndüğünde İslam'ı anlatmaya çalıştım. Bunu yapmazsam Allah katında mesul olurum düşüncesiyle hareket ettim.

Bu niyetin yarın Allah katında bana şahitlik edeceğini umuyorum. İslam'a ve Kur'an'a bir bütün olarak inanıp yaşamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bugüne kadar bana desteğini bildiren yahut düşüncelerime katılmayan bütün kardeşlerimden Allah binlerce kez razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."