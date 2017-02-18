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TARKAN'DAN DARÜŞŞAFAKA YARARINA KONSER

Haber: Orhan SENCER - Kamera: Orkun Serhan SUFRACI / İSTANBUL Megastar Tarkan, yılın ilk konserini İstanbul'da Darüşşafaka yararına verdi. Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen konserde Tarkan, en sevilen şarkılarını Darüşşafaka için...

TARKAN'DAN DARÜŞŞAFAKA YARARINA KONSER

Haber: Orhan SENCER - Kamera: Orkun Serhan SUFRACI / İSTANBUL

Megastar Tarkan, yılın ilk konserini İstanbul'da Darüşşafaka yararına verdi. Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen konserde Tarkan, en sevilen şarkılarını Darüşşafaka için seslendirdi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserde ünlü sanatçı, yaklaşık 6 bin kişiye unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Hayranları, konser boyunca Tarkan'a şarkılarında eşlik etti. Konserde seyircilere seslenen Megastar Tarkan, “Eski ve yeni şarkıları karışık söylüyorum ama sanmayın ki yeni albüm yolda değil. Üzerinde 3-4 yıldır çalıştığım bir pop albümü geliyor, içim çok rahat. Sizlere layık olacak şarkıların yer aldığı albüm geliyor. Yolda derken uzak sanmayın. Yeni pop albümüm sıcaklar gelince çıkacak" dedi. Konserden elde edilen gelirle, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü'nde sanat merkezi oluşturulacağı açıklandı. Açılacak Darüşşafaka Sanat Merkezi'nde piyano, keman, çello, saksafon, perküsyon odaları, şan eğitimi, resim, heykel atölyeleri ve drama salonunun bulunacağı belirtildi. Tarkan, 2-3 Mart tarihlerinde New York'ta, 5 Mart'ta ise Los Angeles'ta konser verecek.

Görüntü Dökümü:

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-Tarkan'ın konserinden görüntüler

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