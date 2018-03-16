TARKAN AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL
Megastar Tarkan, Avrupa turnesi kapsamında Almanya ve Hollanda'da müzikseverlerle buluşacak.
7 yıl aradan sonra yeni pop albümü “10öu yayınlayan Megastar Tarkan, Mart ve Nisan aylarında Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da konser verecek. Sanatçı, “10öda yer alan parçaların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.
Tarkan'ın Almanya ve Hollanda'da vereceği konserlerin programı şöyle:
29 Mart Perşembe : Berlin - Max-Schmeling-Halle
31 Mart Cumartesi : Stuttgart - Porsche Arena
1 Nisan Pazar : Frankfurt - Jahrhunderthalle
6 Nisan Cuma : Rotterdam - Ahoy Music Halle
7 Nisan Cumartesi : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
8 Nisan Pazar : Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
14 Nisan Cumartesi : Münih - Zenith Halle
29 Nisan Pazar : Hamburg - Barclaycard Arena
Görüntü Dökümü:
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-Tarkan ve ekibinin turne için çektiği video