Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Gözne- Arslanköy yolu Arslanköy kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerinin taşındığı 33 MN 180 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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- Kazanın meydana geldiği yolun ve bekleyenlerin görüntüsü
- Devrilen otobüsün farklı açılardan genel görüntüsü
- Kazada yaralananların yola savrulan eşyalarından detay görüntü
- İtfaiye ekiplerinin incelemesinden görüntü
- Bir çocuğa ait oyuncak kedinin detay görüntüsü
- Ceset torbalarının görüntüsü
- Otobüsün genel görüntüsü
- Görevli bir aracın görüntüsü
- İtfaiye görevlilerinden detay
Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()
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