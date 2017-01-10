- TARİHİ YARIMADADAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul'da 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle İstanbul sokaklarında yayalar zor anlar yaşadı.

Şişli Kurtuluş'taki karla kaplı ve buzlanan kaldırımlar yayalara geçit vermedi. Birçok kişi kaldırım yerine yollarda yürümeyi tercih etti. Sıcaklıkların eksi derecelere düşmesiyle de apartman çatılarında buz sarkıtları ve kar birikintileri oluştu. Bazı köprülerin altlarındaki durum da aynıydı. Buz sarkıtları ile kar birikintileri yaya ve sürücüler için tehlike yarattı.

FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Kar birçok noktada çileye dönüşse de İstanbul'un sembol yapıları Sultanahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Galata Köprüsü'nde ise kartpostallık görüntüler oluştu. Sultanahmet Meydanı ile Eminönü'ndeki birçok kişi fırsatı değerlendirip bu anları bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapalı kaldırımlar

-Yolda yürüyenler

-Köprü altları ve çatılarda oluşan sarkıtlar

-Çatılardaki kar birikintileri

-Galata Köprüsü ve Sultanahmet Meydanı'nda kar yağışı

-Fotoğraf çekenler

-Genel ve detaylar