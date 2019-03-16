Tarihi İstiklal Mahallesi evleri restore edilmeyi bekliyor

ANKARA'da en eski yapılaşmanın olduğu İstiklal Mahallesi'ndeki tarihi yapı ve konaklar, bakımsızlık nedeniyle harabeye döndü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaman zaman konakladığı evin de aralarında bulunduğu eski evler, restore edilmeyi bekliyor

Başkent Ankara'da eski adıyla Leblebiciler, şimdiki adıyla İstiklal Mahallesi olan mahallede 200 civarında tarihi yapı, ev ve konak bulunuyor. 50'si tescilli olan tarihi yapılar, bakımsızlık ve ilgisizlik yüzünden harebeye döndü. Bazıları yıkılmaya yüz tutan binalar, çevrede tehlike de oluşturuyor. Mahallede yaşayan yazar Necati Yalçın, İstiklal Mahallesi'nin Ankara’nın gizli bir hazinesi olduğunu ve mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Yalçın, Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele yıllarında buradaki evlerden birinde kaldığını belirten kaynaklar olduğunu ve kendi araştırmaları sonucununda böyle bir olayın yaşandığını öğrendiğini de belirtti.

'100 YILI AŞKIN YAŞI VAR'

Yalçın, milli mücadele döneminde mahallenin son derece varlıklı bir mahalle olduğunu ve Osmanlı Devleti döneminde Yahudi yurttaşların burada oturması nedeniyle bu isimle anılan bir mahalle olduğunu da ifade etti. Yalçın, "Bu anlamda burada milli mücadele döneminde kalan bu evler son derece görkemli ve burada zamanında yapılmış ahşap, kerpiç yapıları 100 yılı aşkın bir yaşı var. 19 Mayıs'ın da 100'üncü yılında 100 ve daha fazla yaştaki bu yapıların korunması çok değerli olacaktır. Ancak ne yazık ki burada Mustafa Kemal kaldı mı kalmadı mı diye baktığımız yapı her yönüyle sahip çıkılması gereken bir yapı ve ne yazık ki yağmur, kar, rüzgar gibi bütün doğal olayların zarar vermesine açık" dedi.

'BURASI TURİZME AÇILABİLİR'

Yalçın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mahallede bir planlama yaptığını; ancak bunun tapu, kadastro gibi nedenlerle bir türlü onaylamadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Dünyanın pek çok yerinde tarihi yapıların bu kadar bile tarihi önemi olmayan yerler turizme açılıyor. Bizde ise böyle gizli bir hazinenin açılmaması inanılmaz büyük bir kayıp. Burası dinler üzerinden de bir turizme açılabilir. Musevi cemaati burada ciddi bir alt yapıya sahip. Dolayısıyla din turizmi adı altında burası işlenebilir. Burada yılda 1 kez açılan tarihi bir sinegog var, hamam var ve 3 tane de eskiden kalma tarihi cami var. Toplamda 50’si tescilli 200 tane tarihi yapı var. Bu tescilli binaların sadece 50’si bile açılabilse burada bir çok mekan elde edilecek. Diğer bulunan yapılar 100 yaşında ve derme çatma değil, tarihi şekilde işlenmiş. Şuanda sağlam bir yeri kalmamasına rağmen hala geçmişine ait muhteşem izler taşıdığını görebiliyoruz."

'BURASI AYAĞA KALDIRILMALI'

Şehir ve Bölge Planlayıcısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer ise Yahudi Mahallesi olarak da bilinen mahallenin geçmişte bir özelliğinin de ticaret merkezi olması olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Yahudi mahallesinin diğer bir özelliği ise karma-kozmopolit bir yapıda olması. Bir tarafta Yahudi Sinagog’u, bunun 50 metre ötesinde de cami var. Atatürk’ün zamanında kaldığı rivayet edilen ev, şuanda maalesef tehlike arz ediyor. Burada da bunun gibi çok ev var ve bu Başkent Ankara için utanç vesilesi bir olaydır. Çünkü Ankara’nın koruma amaçlı yapılan şehir planları için 1980 yılından beri mücadele veriliyor. Lütfen eğer paramız varsa (belediyenin) buralara da harcayalım. Çünkü bu yapılar elden gidiyor ve aynı zamanda burada yaşayan halk için de bir tehdit arz ediyor. Onun için bir an önce buralara el atılmalı ve plan, proje desteğiyle buralar ayağa kaldırılmalı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Tarihi İstiklal Mahallesi'nden detaylar

-Genel detaylar

-Yazar ve Dr. Necati Yalçın ile röp.

-Şehir ve Bölge Planlayıcısı Prof. Dr. Mehmet Tuncer ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, ()