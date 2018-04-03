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TARİHİ HANDA ÖLÜM TUZAĞI... DALGINLIĞI CANINA MAL OLDU

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul Büyük Valide Han'da yürüdüğü sırada merdiven boşluğunu farketmeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü'ndeki Büyük Valide...

TARİHİ HANDA ÖLÜM TUZAĞI... DALGINLIĞI CANINA MAL OLDU

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul
Büyük Valide Han'da yürüdüğü sırada merdiven boşluğunu farketmeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eminönü'ndeki Büyük Valide Han'da meydana geldi. 
55 yaşındaki İbrahim Hakkı Umut hanın avlusunda etrafına bakarak yürüdüğü sırada,  alt kattaki depoya inen merdivenleri farketmedi. Etrafında yeterince önlem olmayan merdivenlere düştü.  İbrahim Hakkı Umut'un düşme anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaklaşık 20 dakika sonra merdivenlerde fark edilen Umut ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Umut'un kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olay anının güvenlik kamera kaydı
-Merdivenlerden ve handan detay
-Genel ve detaylar

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