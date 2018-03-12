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TARİHİ BİNADA KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul Fatih Cağaloğlu'nda bulunan, restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişi, kendini asarak intihar etti. İnşaatta çalışan işçiler, saat...

TARİHİ BİNADA KENDİNİ ASARAK İNTİHAR ETTİ

Haber - Kamera: Ersan SAN / İstanbul
Fatih Cağaloğlu'nda bulunan, restorasyon halindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kişi, kendini asarak intihar etti.
İnşaatta çalışan işçiler, saat 16.30 sıralarında, Ankara Caddesi üzerinde bulunan restorasyon halindeki 4 katlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının 3'üncü katında asılı halde bir kişi gördü. İşçilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ve sağlık ekipleri, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğin kendini asarak intihar ettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken polis kimlik tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri
- Yaşanan hareketlilik
- Binadan detay görüntü
 

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