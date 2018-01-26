TARABYA'DA ÇÖKEN YOL ONARILIP TRAFİĞE AÇILDI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Sarıyer Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde yolun altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı. Gece saatlerine kadar süren çalışma sonrası kapatılan yol araç geçişine açıldı.
Sarıyer Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde Kalender Orduevi'nin önündeki yolun altında bulunan su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana gelmiş, Tarabya- Yeniköy arası trafik polislerince araç geçişine çift yönlü kapatılmıştı. Olayın meydana geldiği yerde İSKİ ekiplerinin gün boyu yaptığı çalışma sonrası patlayan su borusu onarıldı. Çalışmalar sonucuda yolun çöken kısmı asfaltlama çalışması yapılarak kapatıldı. Sabah saatlerinde kapatılan yol, çalışmaların saat 04.00 sıralarında bitmesi sonucu çift yönlü olarak araç geçişine açıldı.
Görüntü Dökümü:
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- Çalışma yapan ekiplerin görüntüsü
- Asfaltlama çalışmasından görüntü
- Kapatılan yolun açılması
- Genel ve detaylar