mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

TARABYA'DA ÇÖKEN YOL ONARILIP TRAFİĞE AÇILDI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Sarıyer Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde yolun altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı. Gece saatlerine kadar süren çalışma sonrası kapatılan...

TARABYA'DA ÇÖKEN YOL ONARILIP TRAFİĞE AÇILDI 

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL
Sarıyer Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde yolun altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı. Gece saatlerine kadar süren çalışma sonrası kapatılan yol araç geçişine açıldı. 

Sarıyer Tarabya Sahili'nde sabah saatlerinde Kalender Orduevi'nin önündeki yolun altında bulunan su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana gelmiş, Tarabya- Yeniköy arası trafik polislerince araç geçişine çift yönlü kapatılmıştı. Olayın meydana geldiği yerde İSKİ ekiplerinin gün boyu yaptığı çalışma sonrası patlayan su borusu onarıldı. Çalışmalar sonucuda yolun çöken kısmı asfaltlama çalışması yapılarak kapatıldı. Sabah saatlerinde kapatılan yol, çalışmaların saat 04.00 sıralarında bitmesi sonucu çift yönlü olarak araç geçişine açıldı. 

Görüntü Dökümü:
------------------------------
- Çalışma yapan ekiplerin görüntüsü 
- Asfaltlama çalışmasından görüntü 
- Kapatılan yolun açılması 
- Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan