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TANSU ÇİLLER: SONUÇLARIN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Saat 12.00 sıralarında okula gelen Tansu Çiller oyunu kullandı. Sandığa zarfı attıktan...

TANSU ÇİLLER: SONUÇLARIN ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

 
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL
Eski başbakanlardan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Saat 12.00 sıralarında okula gelen Tansu Çiller oyunu kullandı. Sandığa zarfı attıktan sonra basın mensuplarına biğr açıklama yapan Çiller, "Bugün adeta bir bayram havası içerisinde seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey demokrasimiz, demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek hayırlı bir resim. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. 
Tansu Çiller eşinin oy kullanmasını beklerken, oyunu kullanmaya gelen bir kişinin küçük çocuğunu sevdi.

Görüntü dökümü:
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-Tansu Çiller ve Özer Çiller'in gelişi
-Tansu Çillerin oy kullanması
--Beklemesi
-Çocuğu sevmesi
-Ayrılması
-Genel ve detayşar
 

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