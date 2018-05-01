Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim ve çevresindeki son durum havadan görüntülendi.
TAKSİM MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
* Etrafı bariyerlerle çevrilerek geniş güvenlik önlemi alınan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.
01 Mayıs 2018 Salı 12:09
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