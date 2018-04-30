TAKSİM MEYDANI VE ÇEVRESİNİN YÜKSEKTEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ

Zeki GÜNAL- İstanbul
Taksim Meydanı, yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi, Gezi parkı ve çevresi yüksekten görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı
-AKM
-Gezi parkı
-Detaylar
Zeki GÜNAL- İstanbul Taksim Meydanı, yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi, Gezi parkı ve çevresi yüksekten görüntülendi Görüntü Dökümü: --------- -Taksim Meydanı -AKM -Gezi parkı -Detaylar
30 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
Zeki GÜNAL- İstanbul
Taksim Meydanı, yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi, Gezi parkı ve çevresi yüksekten görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı
-AKM
-Gezi parkı
-Detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:00
|05:56
|13:13
|17:04
|20:08
|21:49