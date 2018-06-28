TAKSİM MEYDANI'NI ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.
Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Şimşeklerin aydınlatması
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı. Görüntü dökümü: --------------- -Taksim Meydanı -Şimşeklerin aydınlatması -Genel...
28 Haziran 2018 Perşembe 05:28
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.
Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı
-Şimşeklerin aydınlatması
-Genel ve detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:05
|05:27
|13:18
|17:19
|20:48
|22:49