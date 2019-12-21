TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Taksim Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı. 2020 yılına sayılı günler kala Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyük Şehir...
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Taksim Meydanı yeni yıla sayılı günler kala süslendi. İki gün süren çalışmalar sonunda süslemeler ışıklandırıldı.
2020 yılına sayılı günler kala Taksim Meydanı'nda İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) ekipleri süsleme çalışmaları yaptı. İki gün süren çalışmalarında "Mutlu Yıllar İstanbul 2020" yazısı, balon, şemsiye, hediye paketi gibi motifler ve ağaçlar ışıklandırıldı. Vatandaşlar ışıklı süslemelerin önüne geçerek bol bol fotoğraf çektirdi.
Görüntü dökümü
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-Süsleme çalışmaları
-Süslemelerin ışıklandırılmış hali
-Süsleme önünde fotoğraf çekenler
-Genel ve detay görüntüler
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|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:07
|İkindi
|15:25
|Akşam
|17:46
|Yatsı
|19:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Gaziantep FK
|16
|23
|10. Denizlispor
|15
|21
|11. Göztepe
|15
|20
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|16
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Balıkesirspor
|16
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|23
|9. Keçiörengücü
|15
|22
|10. Adana Demirspor
|16
|21
|11. Altay
|15
|20
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. İstanbulspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|18
|23
|10. Crystal Palace
|17
|23
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|18
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10