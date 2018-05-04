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TAKSİM MEYDANI'NDA HORON; TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,() Taksim Meydanı'nda horon oynayan lise öğrencileri ilgi odağı oldu. Özellikle turistler gösteriyi ilgiyle izledi. Okul yönetiminin düzenlediği organizasyonla Trabzon'dan İstanbul'a gelen lise öğrencileri,...

TAKSİM MEYDANI'NDA HORON; TURİSTLER İLGİYLE İZLEDİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,()
Taksim Meydanı'nda horon oynayan lise öğrencileri ilgi odağı oldu. Özellikle turistler gösteriyi ilgiyle izledi.
Okul yönetiminin düzenlediği organizasyonla Trabzon'dan İstanbul'a gelen lise öğrencileri, Taksim Meydanı'nda horon oynadı. Karadeniz yöresine ait oyuna özellikle turistler yoğun ilgi gösterdi. Cep telefonuna sarılan turistler bol bol video ve fotoğraf çekti. Çoğu ilk defa İstanbul'a gelen öğrenciler "Bize her yer Trabzon" sloganı atıp gönüllerince eğlendi. Okul müdürü Özcan Ünal "Trabzon Düzköy Nazım Kayhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyoruz. 25 öğrenci, 4 personel iki gün İstanbul gezisi, bir gün Çanakkale, bir gün Ankara gezisi planladık, bugün İstanbul gezimizin ilk günüydü, öğrencilerimize Dolmabahçe sarayını gezdirdik. Taksim Meydanı'na çıkardık, burada ufak bir eğlence tertip ettiler. Horon oynadılar. Şimdi Galata Kulesi'ne çıkıp, yarın da Sultanahmet ve Ayasofya'ya gideceğiz" diye konuştu.
 
Görüntü dökümü:
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-Taksim Meydanı'nda horon oynayan öğrenciler
-Toplanan kalabalık
-Cep telefonu ile fotoğraf ve video çeken turistler
-Okul müdürü Özcan Ünal ile röportaj
-Öğrenciler ile röportajlar
-Genel ve detay görüntüler


 

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