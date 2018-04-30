Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda4 çevik kuvvet otobüsü ve TOMA, Taksim Meydanı'na konuşlandırıldı. Polis otobüslerinin etrafına şerit çekildi. Polisler ise otobüslerin çevresinde nöbet tutuyor.
TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda4 çevik kuvvet otobüsü ve TOMA, Taksim Meydanı'na konuşlandırıldı....
30 Nisan 2018 Pazartesi 13:05
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