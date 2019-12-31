TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

YENİ yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaşlar ve turistler, soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.Öğleden sonra da aksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi. İtfaiye araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bekletiliyor.Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise İstanbul Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalıktan detayla

-Polisler

-Üst aramaları

-Çantaların aranması

-Metro çıkışında polis önlemi

-Gezi Parkı'ndaki polisler

-Araç trafiğine kapanan yollar

-Anıttan görüntü

-Demir bariyerler