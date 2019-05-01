1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda insan yoğunluğunun az olması nedeniyle büfeciler, kapalı yolları da fırsat bilerek oynadı. Bol bol top sektiren esnaf keyifli anlar yaşadı. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde de bazı esnafların dükkanlarını açmadığı görüldü.
TAKSİM MEYDANI'NDA FUTBOL OYNADILAR
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda insan yoğunluğunun az olması nedeniyle büfeciler, kapalı yolları...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:28
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.