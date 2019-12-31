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TAKSİM MEYDANI'NDA 'DRONE SAVAR'LI GÜVENLİK ÖNLEMİ
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL, Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda...
GÜNDEM 31.12.2019, 20:30
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,
Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri kapsamında drone savarlar kullanılmaya başlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem aldı. Güvenlik önemleri kapsamında drone savarlar da kullanıldı.
Görüntü Dökümü
-Drone savardan detaylar
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