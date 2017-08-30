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TAKSİM  MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS TÖRENİ

Haber -Kamera: Özgür EREN -Ezgi ÇAPA İSTANBUL () İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ilk adresi Taksim Meydanı oldu. Cumhuriyet Anıtı'nda saat 09:30'da başlaya törene  İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral...

TAKSİM  MEYDANI'NDA 30 AĞUSTOS TÖRENİ

Haber -Kamera: Özgür EREN -Ezgi ÇAPA İSTANBUL ()
İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninin ilk adresi Taksim Meydanı oldu.
Cumhuriyet Anıtı'nda saat 09:30'da başlaya törene  İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı. Törende  CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve  Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yeraldı. Tören esnasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da protokol alanına geçerek Şahin, Avsever ve Topbaş'ın yanında durdu.
Tören sırasında polis ekipleri Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis helikopteri de Taksim üzerinde uçtu. Meydanda bulunanlar  töreni ilgiyle izledi. Özel harekat polisleri anıt çevresinde ve binaların çatılarında hazır bekledi. Çelenklerin Cumhuriyet Anıtına bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. 

Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alması
-Özel harekat polislerinden detay görüntü
-Taksim Meydanından genel ve yakın detaylar 
-Protokolün görüntüsü
-Tanrıkulu'nun görüntüsü
-Cumhuriyet Anıtına çelenklerin bırakılması
-Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması
-Genel  ve yakın detaylar 
-Vatandaşlardan genel ve yakın detaylar 
 
 
 

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