TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKMAK İSTEYEN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA-Özgür KUMANOVALI-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Sıraselviler Caddesi'nden Taksim Meydanı'na yürümek isteyen, elinde '1 Mayıs yazılı' pankart taşıyan biri kadın 2 kişiye polis müdahale etti. Göstericiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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- İki kişinin görüntüsü
- Polis müdahalesi
- Gözaltına alınması
- Detaylar