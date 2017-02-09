TAKSİM'DEKİ CAMİ ALANINA İLK KEPÇE VURULDU

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,()

Taksim'deki cami alanında iş makineleri çalışmaya başladı.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından bu sabah Taksim camisi alanında şantiye hazırlıklarına başlanmıştı. Akşam saatlerinde caminin yapılacağı alanda bir iş makinesi çalışmaya başladı. Çıkacak molozlar için de bir hafriyat kamyonu getirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Caminin yapılacağı alan

-Alana giren hafriyat kamyonu

-İş makinesinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

