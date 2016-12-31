TAKSİM'DE YILBAŞI ÖNLEMLERİ BAŞLADI

- Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı

- Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi, Gezi Parkı da giriş çıkışlara kapatıldı.

- Taksim'e gelenler polisin üst aramasından sonra meydana alınıyor.

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL İSTANBUL

Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi. Gezi Parkı da giriş çıkışlara kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar polisin üst aramasından sonra meydana alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, il genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için yolların saat 16.00'dan itibaren kapatılacağı belirtilmişti.



Görüntü Dökümü:

---------

-Trafiğe kapanan yollar

-Yollardaki çekiciler

-Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi

-Kapanan yollar nedeniyle oluşan trafik

-Sürücülerin korna çalarak tepki göstermesi

-Taksim meydanından görüntü

-Polisin üst araması yapması

-Cumhuriyet Anıtı etrafına çekilen polis bariyerleri

-Gezi Parkı ve çevresine çekilen polis bariyeri

-Genel ve detaylar



FEED