TAKSİM'DE SURİYELİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU

* Taksim Meydanı'ndaki yürüyen merdivenler, Suriyeli küçük çocukların oyun alanı oldu

* Çocuklar, oturdukları merdivenle uyarı çıkıp aşağıya indiler.

* Yürüyen merdivenler arasındaki bantları da kaydırak olarak kullanan çocuklar uyarıları hiçe saydı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Suriyeli 5 kız çocuğunun Taksim Meydanı'ndaki yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.

Metro ve Taksim alt geçidindeki otobüs duraklarına giden yürüyen merdivenlerde oynayan 5 kız çocuğu uyarıları dikkate almadı. Suriyeli olduklarını söyleyen çocuklar yürüyen merdivenlere ters oturup yukarı çıktı, aşağıya indi. Zaman zaman merdivenlerin bantlarına da çıkan çocuklar buradan aşağıya kayıp yukarı tırmandılar. Tehlikeli oyun nedeniyle çevredekiler, çocukları uyardı. Ancak onlar aldırış etmedi. Geçtiğimiz aylarda aynı merdivenlere iki turist ayağını süpürgeliklere kaptırıp yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyen merdivenlerde tehlikeli hareketlerde bulunan kız çocukları

-Çocukların uyarılması

-Çocukların tehlikeli oyuna devam etmeleri

-Yürüyen merdivenleri kullanan vatandaşlar

-Merdivenlerden gelen gıcırtı ve tıkırtı sesleri

-Genel ve detay görüntüler