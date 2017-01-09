TAKSİM'DE POLİS İLE VATANDAŞLARIN KAR TOPU SAVAŞI

Haber-Kamera: Oral OKAYBEN - Zeki GÜNAL- /İSTANBUL )
Taksim'de görevli polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı. İstiklal Caddesi girişindeki kartopu savaşı renkli görüntülere sahne oldu.
Beyaza bürünen Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere ise Özel Harekat polisleri yem attı. Taksim'in doyumsuz manzarasında da vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
Görüntü dökümü
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-Kartopu oynayan polis vatandaşlar
-Özel Harekat polisinin satıcıdan yem alması
-Kuşları beslemesi
-Diğer Özel harekatçının tetikte beklemesi
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