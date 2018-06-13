Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179'uncu kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Köroğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.
Görüntü Dökümü:
-Cumhuriyet Anıtı önünde bekleyen Jandarma personeli
-Anıta çelenk bırakılması
-Saygı duruşu
-İstiklal Marşı'nın okunması
-Güvenlik önlemleri
-Polis helikopterinin tur atması
-Genel ve detaylar
TAKSİM'DE JANDARMA'NIN 179'UNCU YIL KUTLAMASI
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL Jandarma Genel Komutanlığı'nın 179'uncu kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral...
13 Haziran 2018 Çarşamba 11:24
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