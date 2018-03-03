TAKSİM'DE FIRTINA, DOLU VE  YAĞMUR... (1)

* Bir anda hava karardı.. Önce fırtına çıktı, ardından dolu ve yağmur etkili oldu.



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ -İSTANBUL

İstanbul'da dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda önce fırtına ardından dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Bir anda dolu ve sağanak yağmura yakalananlar ne yapacaklarını şaşırdı. Bir çok kişi meydandaki tramvay durağına sığındı. Koşarak ilerlemeye çalışanlar ıslanmaktan kurtulamadı. Meydandaki seyyar tezgahı bulunanlar da hızla sığınacak yer aradı.

Görüntü Dökümü:

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TAKSİM

-Dolu ve sağanak yağmur

-Duraklara sığınanlar

-Koşanlar

-Seyyar tezgahıyla uzaklaşanlar

YENİBOSNA

-Dolu ve sağanak yağmur

-ÜSKÜDAR KISIKLI

-Yağan dolu

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