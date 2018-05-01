TAKSİM'DE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL,

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Meydanı ve çevresinde önlem alan polis, hareketlerinden şüphelendiği bir kadını durdurarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. Bunun üzerine sakladığı pankartı çıkararak, slogan atmaya çalışan kadın, polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı. Yerde elleri kelepçelenen kadın, polisler tarafından alandan götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli kadının yere yatırılması

-Kadının slogan atması

-Yerde açmaya çalıştığı pankart

-Polislerin keleçpelemesi

-Kadının götürülmesi

-genel

