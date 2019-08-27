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TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI AKSU, TAKSİYE YÜZDE 25 ZAM YAPILDIĞINI AÇIKLADI (1)
İlkay DİKİCİ - İstanbul İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki...
GÜNDEM 27.08.2019, 17:17
İlkay DİKİCİ - İstanbul
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Görüntü Dökümü:
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-Aksu'nun açıklaması
25°
açık
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