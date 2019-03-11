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TAKLA ATAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ; ARAÇ KALDIRILIRKEN TEHLİKE ATLATILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL () Basın Ekspres yolunda önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobil'in çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada çevrede bulunanların üzerine doğru düşmesiyle panik oluştu. Kaza,...

TAKLA ATAN OTOMOBİL TERS DÖNDÜ; ARAÇ KALDIRILIRKEN TEHLİKE ATLATILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()
Basın Ekspres yolunda önünde seyreden araca çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Otomobil'in çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada çevrede bulunanların üzerine doğru düşmesiyle panik oluştu.
Kaza, Basın ekspres yolu Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde ilerleyen 34 FM 1360 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. Araç içerisinde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Takla atan otomobilden hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. 
Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada çevrede bulunanların üzerine doğru düşmesiyle panik oluştu. 
Kaza nedeniyle oluşan trafik, takla atan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Ters dönen otomobilden görüntü
-Çekici yardımıyla kaldırıldığı sırada düşme anı
-Polis ve itfaiye ekipleri
-Genel ve Detaylar
 


 

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