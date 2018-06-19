TAHLİYE OLAN EZHEL'İ HAYRANLARI CEZAEVİ ÖNÜNDE KARŞILADI (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiası hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti. Ezhel adı ile bilinen Sercan İpekçioğlu saat 17.00 sıralarında Maltepe Cezaevi'nden çıktı. Ezhel'i yakınları ve sevenleri karşıladı. Ezhel cezaevi önünde de açıklamalarda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Ezhel'in cezaevinden çıkması

-Hayranları

-Annesi ile röp.

-Ezhel'in açıklaması

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