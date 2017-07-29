Tahliye edilen Cumhuriyet yazar ve yöneticileri Silivri'den ayrıldı

CUMHURİYET Gazetesi davasında bugün haklarında tahliye kararı verilen Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör, Musa Kart, Güray Tekinöz, Turhan Günay, Önder Çelik ve Hakan Kara, tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden gece yarısı salıverildi. Cumhuriyet yazarı ve yöneticilerini cezaevi önünde, CHP milletvekilleri, aileleri ve dostları karşıladı.



İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet Gazetesi çizeri Musa Kart, yazar Hakan Kara, gazete yöneticisi Önder Çelik, okur temsilcisi Güray Öz, gazete avukatları Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör, Kitap eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay hakkında tahliye kararı çıktı. Haklarında tahliye kararı verilen 7 kişi, işlemlerinin ardından gece yarısı sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerini cezaevi önünde bazı CHP milletvekilleri, Cumhuriyet Gazetesi çalışanları, aileleri, gazeteciler ve arkadaşları karşıladı.



Cumhuriyet Gazetesi çizeri Musa Kart, burada yaptığı açıklamada, "Haksız, hukuksuz ve mesnetsiz suçlamalardan 9 ay tutuklu kaldık. Sevdiklerimizden, yakınlarımızdan, eşimizden ayrı kaldık. Avukat arkadaşlarımız buna keyfi tutuklama diyor. Ama inanın bu süreç içerisinde yüreğimizi kinle ve öfke ile doldurmadık. Bu duygularla yaşayamazdık. Cumhuriyet'i FETÖ terör örgütü ile irtibatlandırmak isteyen iddianame düşmüştür. Savunmam da ifade ettim, bu iddianame düşmüştür. Ama mizahı zerafet ölçülerinde çerçevesinde yapanlar bilirler ki; düşene dokunulmaz. Eğer önyargısız bir denetim, bir çalışma, bir iddianame hazırlanmış olsaydı, görülecekti ki başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerini en sert şekilde eleştiren bir gazeteyi terör örgütleri ile irtibatlandırmak hayalin alacağı bir şey değildir. Tahliye anında çok sevinçli olacağımı düşünüyordum açıkçası. Ama bugün çok sevinçli olduğumu söyleyemiyorum. Ne yazık ki, 4 arkadaşımız hala Silivri Cezaevi'nde yatmaktalar. Gazetecilerin cezaevinde gösteren bir fotoğraf bu ülkeye yakışmıyorum. Diliyorum ve umuyorumki 4 arkadaşımızı da Silivri'den alacağız. En güzel fotoğrafı her birlikte oluşturacağız. İlk günden itibaren hem yurt içinde, hem yurt dışında muazzam bir dayanışma vardı. İlk günden itibaren rahattık, çünkü haklı olduğumuzu inanıyorduk, insanların haklı olduğumuzu bildiklerini görüyorduk. Hepinize teşekkür ediyoruz."

Tahliye olan Cumhuriyet yazar ve yöneticileri daha sonra cezaevi önünden ayrıldı.