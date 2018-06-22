TABURCU OLAN KÜÇÜK BETÜL: HIZ TRENİNE BİNMEK İSTİYORUM

Haber: Buse ÖZEL / İSTANBUL

Aylar önce sosyal medyada hastalığı gündeme gelen ve uygun donör bulunamayınca annesinden yüzde 50 uyumlu ilik nakli olan, 9 yaşındaki Betül Tongal bugün taburcu oldu. Hastaneden ayrılan küçük Betül, iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Oyun parkında hız trenine binmek istiyorum" dedi. Anne İsmihan Tongal ise "Bir çocuğun gülmesi sizi o kadar mutlu ediyor ki. 3 tüp kan damarınızda duruyor lütfen kök hücre bağışçısı olun" dedi.

DONÖR HAMİLE ÇIKINCA ANNEDEN YÜZDE 50 UYUMLU İLİK NAKLEDİLDİ

9 yaşındaki Betül Tongal'a aylar önce geniz eti ameliyatı olmak için gittiği hastanede Akut Myeloid Lösemi (AML) teşhisi koyuldu. Tongal için ünlüler de seferber olmuş ve sosyal medyada uygun ilik bulunması için kampanya başlatılmıştı. Baba Duran Tongal ise 10 Şubat'ta Beşiktaş - Karabükspor maçında pankart açtı ve kızı için kök hücre bağışçısı olunması çağrısında bulunmuştu. Tüm dünyada uygun kemik iliği aranan Betül'e donör bulunmuş ancak hamile olduğu için alınamayınca doktorlar çareyi anneden yüzde 50 uyumlu nakil yapmakta buldu.

23 MAYIS'TA NAKİL OLDU

23 Kasım'da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezine yatırılan Betül'e 23 Mayıs tarihinde annesinden kemik iliği nakli oldu. Pediatrik Hematolog Onkolog Doç. Dr. Müge Gökçe ve Pediatrik Hematolog Onkolog Prof. Dr. Avni Atay tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Betül sağlığına kavuştu.

"VÜCUT YÜZDE 100 UYUM GÖSTERDİ"

Bugün hastaneden taburcu olan Betül'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Pediatrik Hematolog Onkolog Doç. Dr. Müge Gökçe, anneden yapılan nakil sonrası son yapılan testlere göre Betül'ün, annenin iliğine yüzde yüz uyum gösterdiğini belirtti ve 6 ay yakından takip edileceğini söyledi.

"KÖK HÜCRELER KAN VERİR GİBİ DE TOPLANABİLİYOR"

Doç. Dr. Gökçe ayrıca kök hücre donörü olmaktan korkulmaması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "İlik nakli artık anestezi altında ameliyathanede yapılan bir işlem değil. Sanki kan trombosit verirmiş gibi aferez ünitesinde, 3 saatlik bir işlem sonrasında kandan kök hücreler toplanılarak nakil yapılabilmekte. Artık kemik iliği nakli için sadece belden toplama uygulanmıyor, damar yolunda sanki kan veriyormuş gibi kök hücre toplama yapılabiliyor."

"ÇOK MUTLUYUM, HIZ TRENİNE BİNMEK İSTİYORUM"

Taburcu olurken konuşan küçük Betül ise "Çok mutluyum, iyileşeceğim, okuluma devam edeceğim. Tekrardan tekvando kursuma gideceğim. İyileştikten sonra oyun parkına gitmek istiyorum. Hız trenine binmek istiyorum" dedi.

AHBAP GRUBU KARŞILADI

Tedavisi boyunca Betül'e ilik bulunması için destek veren, şarkıcı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği yetkilileri de hastane çıkışında küçük Betül'ü karşıladı. Betül, şarkılar söyleyen ve müzikli karşılama yapan dernek yetkililerinin bu sürpriziyle neşelendi.



Görüntü Dökümü:

- Betül Tongal'ın taburcu olması

- AHBAP üyelerinin karşılaması

