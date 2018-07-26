SÜTLÜCE'DE ÇÖKEN BİNA; TOPRAK KAYMASINA NEDEN OLAN TEMEL ÇUKURU DOLDURULUYOR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL
Beyoğlu Sütlüce İmrahor caddesinde önceki gün bir otel inşaatın temel açma çalışmaları sonrasında toprak kaymış ve yanındaki 4 katlı bina çökmüştü. Otel inşaatı için açılan temel çukuru hafriyatla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen toprakların yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-İnşaat alanından görüntü
-Hafriyat kamyonlarından görüntü
-Kamyonların getirdiği toprakları boşaltması
-Çevredeki vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detaylar