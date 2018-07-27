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SÜTLÜCE'DE BOŞALTILAN BİNALARA "RİSK İŞARETLEMESİ"

  Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL Sütlüce'de çöken binanın etrafındaki bazı binalara kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülmek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu.  Sütlüce'de geçtiğimiz günlerde çöken...

SÜTLÜCE'DE BOŞALTILAN BİNALARA "RİSK İŞARETLEMESİ"

 

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL
Sütlüce'de çöken binanın etrafındaki bazı binalara kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülmek üzere reflektör ve mira çivisi konuldu. 
Sütlüce'de geçtiğimiz günlerde çöken binanın etrafındaki evler boşaltılmıştı. Dün Beyoğlu Belediye ekipleri tarafından boşaltılan evlere 10 reflektör ve 30 mira çivisi konuldu. Bu sayede binalardaki kayma, yarık ve çökme riskleri ölçülecek. Oturduğu binası risk altında olduğu için boşaltılan Abdülkerim Bozdemir "Bizim bildiğimiz ölçüm için koydukları. Bir kaç gün ölçeceklermiş. Kayma var mı, oturma var mı? Tehlike arz ediyor mu? Daha sonra bizlere haber vereceklermiş. Ona göre bir çare bulacaklar. Yoksa evimize geçip oturacağız. Belediye kimini otellere kimini yurtlara gönderdi. Kimi de kendi eşine, dostuna, akrabasına gitti. Bekliyoruz şu anda. Yapacak bir şeyimiz yok. Yetkililer ne derse onu yapacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Yıkılan binadan detay görüntü
-Evleri boşaltılan vatandaşlardan detay görüntü
-Boşaltılan binaların reflektör ile işaretlenmesi
-Abdülkerim Bozdemir ile röportaj
-Dün çekilen havadan görüntüler


 

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