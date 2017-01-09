SÜRÜCÜLERİN ŞİŞLİ'DE KARLA MÜCADELESİ



Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul'da kar 4 gündür etkisini sürdürüyor. Kar birçok noktada özellikle de araç sürücüleri için çileye dönüştü.

Karla kaplı Şişli Akağlar Caddesi'nde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçlar yamaçları çıkamayarak patinaj yaptı. Sürücüler karlı caddeyi aşabilmek için dakikalarca çaba harcadı. Bu anlarda bazı araçların yokuş aşağı kaydığı görüldü. Yoğun kar yağışı ve yolların karla kaplı olması nedeniyle vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-Sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar

-Mahsur kalan araçlar

-Araçlarını çıkarmaya çalışan sürücüler

-Araçların yolda kayması

-Araçların patinaj yapması

-Genel ve detaylar